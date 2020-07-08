Хто потрапляє під новий удар

Штрафи для українців вже прописали в законопроекті, який був затверджений у першому читанні

Про це пише Сьогодні.

Як відомо, парламентарії у першому читанні ухвалили законопроект "Про електронні комунікації".

Документ передбачає нововведення не тільки для операторів, але і для простих абонентів мобільного зв'язку.

Наприклад, у пояснювальній записці сказано, що розсилка спаму або комерційних електронних повідомлень загрожує штрафом у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 3400 грн.

Спамом буде розцінюватися повідомлення, яку надсилають абоненту без його згоди (крім повідомлення від постачальників послуг, органів влади або місцевого самоврядування).

Мобільні оператори упевнені, що штрафи дуже великі і будуть сприяти розвитку "сірих" провайдерів, які всіма силами приховують свій прибуток. Вони закликають владу доопрацювати документ в частині збільшення штрафів та відповідальності за порушення галузевого законодавства (за деякі порушення штрафи будуть збільшені в 100 разів).

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Наголошується, що уряд вже схвалив законопроект, який передбачає штрафи для простих громадян у розмірі 170-255 гривень і штрафи для власників закладів у розмірі 3400-5100 гривень.

Штрафуватимуть тих, кого спіймають без маски в громадському місці. До громадських місць відносяться магазини, транспорт, спортзали і заклади громадського харчування.

Варто відзначити, що тепер документ мають підтримати у Верховній Раді.

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