Кто попадает под новый удар

Штрафы для украинцев уже прописали в законопроекте, который был утвержден в первом чтении

Об этом пишет Сегодня.

Как известно, парламентарии в первом чтении утвердили законопроект "Об электронных коммуникациях".

Документ предусматривает новшества не только для операторов, но и для простых абонентов мобильной связи.

К примеру, в пояснительной записке сказано, что рассылка спама или коммерческих электронных сообщений грозит штрафом в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 3400 грн.

Спамом будет расцениваться сообщение, которое присылают абоненту без его согласия (кроме сообщения от поставщиков услуг, органов власти или местного самоуправления).

Мобильные операторы уверены, что штрафы слишком большие и будут способствовать развитию "серых" провайдеров, которые всеми силами скрывают свою прибыль. Они призывают власть доработать документ в части увеличения штрафов и ответственности за нарушение отраслевого законодательства (за некоторые нарушения штрафы будут увеличены в 100 раз).

Ранее мы рассказывали, что Кабмин утвердил драконовские штрафы для украинцев за неношение масок.

Отмечается, что правительство уже одобрило законопроект, который предусматривает штрафы для простых граждан в размере 170-255 гривен и штрафы для владельцев заведений в размере 3400-5100 гривен.

Штрафовать будут тех, кого поймают без маски в общественном месте. К общественным местам относятся магазины, транспорт, спортзалы и заведения общепита.

Стоит отметить, что теперь документ должны поддержать в Верховной Раде.

Напомним, что штрафы взлетят в шесть раз, новый радикальный закон уже в Раде

Как сообщала Politeka, в Раде придумали новое ограничение для украинцев, закон уже принят

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