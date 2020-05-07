В Нацполиции предупредили, что будут штрафовать украинцев, которые будут нарушать закон на майские праздники

Как известно, из-за мировой пандемии и карантина празднование Дня победы в Украине отменили. Все массовые мероприятия отменены, украинцам запретили устраивать пикники и шашлыки. Тем, кто будет нарушать карантин, грозит штраф от 17 тысячи гривен.

Кроме этого, 9 мая будет действовать еще одно ограничение – запрет на ношение и использование георгиевской ленты. За это украинцам грозит штраф в районе 5100 гривен или даже административный арест на 15 суток.

В пресс-службе Нацполиции предупредили, что 9 мая будет усилен контроль за соблюдением карантинных ограничений, так как появилась информация о запланированном на эту дату массовом мероприятии.

Глава киевской полиции Андрей Крищенко предупредил, что правоохранители будут осуществлять поверхностный осмотр посетителей мест скопления людей, чтобы избежать провокаций и нарушений правопорядка. Кроме этого, взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие.

Ранее мы писали, что традиционных массовых мероприятий на День памяти, как и на День победы, не будет. Все они были отменены в связи с карантином.

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