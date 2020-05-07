В Нацполиции предупредили, что будут штрафовать украинцев, которые будут нарушать закон на майские праздники
Как известно, из-за мировой пандемии и карантина празднование Дня победы в Украине отменили. Все массовые мероприятия отменены, украинцам запретили устраивать пикники и шашлыки. Тем, кто будет нарушать карантин, грозит штраф от 17 тысячи гривен.
Кроме этого, 9 мая будет действовать еще одно ограничение – запрет на ношение и использование георгиевской ленты. За это украинцам грозит штраф в районе 5100 гривен или даже административный арест на 15 суток.
В пресс-службе Нацполиции предупредили, что 9 мая будет усилен контроль за соблюдением карантинных ограничений, так как появилась информация о запланированном на эту дату массовом мероприятии.
Красотка из "Квартал 95" задрала майку и показала самое соблазнительное: "Не могу не похвастаться!"
Ани Лорак, Киркорова и Малахова уличили в разврате, дошло до вызова врачей: кадры кутежа
Турецкая Кардашьян показала свой размер в полупрозрачном белье: "Как они влезли?"
Мучительный разрыв Джанабаевой с Меладзе, видео, которое все объясняет: "До мурашек..."
Глава киевской полиции Андрей Крищенко предупредил, что правоохранители будут осуществлять поверхностный осмотр посетителей мест скопления людей, чтобы избежать провокаций и нарушений правопорядка. Кроме этого, взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие.
Ранее мы писали, что традиционных массовых мероприятий на День памяти, как и на День победы, не будет. Все они были отменены в связи с карантином.
Напомним, что россияне устроили акцию "Бессмертный полк" во дворе: видео безумного "победобесия".
Как сообщала Politeka, главный воспитатель патриотизма Харькова ушел после скандала с СССР: "Это глупо и опасно".
Также Politeka писала, что день памяти не отменяется, Шмыгаль выступил с неожиданным заявлением: "Просьба обеспечить…".