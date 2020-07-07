Популярна виконавиця Крістіна Орбакайте блиснула бездоганною красою під час відпочинку з дочкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Ми з Клавочкою - діти морського узбережжя, правда, різних країн) Для мене це завжди місце сили», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Орбакайте позує разом з дочкою на пляжі на тлі моря, демонструючи неймовірну красу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Морські принцеси», «Красотульки улюблені», «мої улюблені дівчатка! Гарного відпочинку», «дві Грації», «Клава завжди посміхається – розумник», «Клава – красуня», — пишуть вони.

До цього ми повідомляли, що 49-річна артистка Крістіна Орбакайте, донька співачки Алли Пугачової, дасть фору двадцятирічним, незважаючи на трьох дітей і вік.

Зірка нещодавно поділилася в "сторіз" в Instagram соковитим кадром, зробленим рік тому в Майамі, в якому постала по пояс у воді.

Струнка Христина в синьому бікіні з білим принтом виглядає карколомно - такого плоскому животику позаздрять багато. Співачка підняла руки вгору, схопившись за волосся, і розпливлася в щирій усмішці.

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