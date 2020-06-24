49-летняя артистка Кристина Орбакайте, дочка певицы Аллы Пугачевой, даст фору двадцатилетним, несмотря на троих детей и возраст

Как передает Politeka.net, звезда недавно поделилась в "сториз" в Инстаграм сочным кадром, сделанным год назад в Майами, в котором предстала по пояс в воде.

Стройная Кристина в синем бикини с белым принтом выглядит сногсшибательно - такому плоскому животику многие позавидуют. Певица подняла руки вверх, ухватившись за волосы, и расплылась в искренней улыбке.

Стоит отметить, Орбакайте практически никогда не выставляет в сети откровенные кадры - в элегантных, обтягивающих платьях - да, но вот в бикини - большая редкость. Поэтому фото Кристины в бассейне не на шутку взбудоражило ее фанатов, которые, если бы была возможность комментировать, скорее всего, спросили бы: "как можно было такое скрывать?"

Кристина, Вы прекрасны, просто не верится, что у Вас трое детей, да и уже Никита такой взрослый🔥

В одном из интервью Орбакайте рассказывала, что интересуется многими направлениями в спорте: пилатес, силовые и кардио тренировки. Более того, Орбакайте поведала, что благодаря мужу, бизнесмену Михаилу Земцову, ей удается поддерживать себя в хорошей форме.

"У мужа и жены порой разные холодильники, а у нас холодильник один. У нас с Мишей один круг общения и даже один тренер по боксу", – шутливо признавалась Кристина.

Ранее мы сообщали, Орбакайте изумила видом в красной мини-юбке. Красотка лежала на животе возле бассейна. Из странного, рядом с ней был винтажный фотоаппарат. Певица приподнялась на локти и нежно посмотрела в камеру.

"А ведь уже неделя лета пронеслась", - написала Орбакайте.

"Боже какая вы стройняшка👍", - комментировали фанаты.

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