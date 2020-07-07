Популярна українська гімнастка Ганна Різатдінова і зірка «Танців з зірками» вразила сміливою витівкою на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Без приводу і не тому, що днями був день поцілунків 💋, а просто тому, що кожна з вас дівчинки унікальна і неповторна!) не забувайте про це 😉 Ви втілення краси», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що повз зізнання Різатдінової не зміг пройти повз телеведучий Володимир Остапчук.

«Всі, крім однієї категорії «колишня мого чоловіка». Цих ви люто ненавидите і послідовно:-) щоб до неї навіть не підходив, зрозумів мене?!» —написав він.

Звернемо увагу, що шанувальники Різатдінової буквально «вибухнули» компліментами, про що говорить те, що відбувається під кадрами.

«Красуня позаземна», «Так це поцілунок дівчаткам ? Тююю, а я подумав що чоловікам», «гарненька», «бомбезний вигляд», «виглядаєш неймовірно», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська гімнастка і зірка "Танців з зіркам" Ганна Різатдінова похвалилася ідеальною фігурою

Як стверджує спортсменка й улюблениця Влада Ями на проєкт "Танці з зірками" зараз вона подорожує Україною.

Судячи по знімку, зараз Ганна знаходиться в Херсоні. На кадрі спортсмена постала в легкому вбранні: сірий топ і вільні штани ідеально підійшли до її феноменальною фігурою.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова блиснула ідеальною фігурою в облягаючому топі: "Богиня".

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