Вот это фигурка!

Украинская гимнастка и звезда "Танців з зіркам" Анна Ризатдинова похвасталась идеальной фигурой

Как передает Politeka.net, соответственный снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Как утверждает спортсменка и любимица Влада Ямы на проекте "Танці з зірками" сейчас она путешествует Украиной.

Судя по снимку, сейчас Анна находится в Херсоне. На кадре спортсмена предстала в легком наряде: серый топ и свободные брюки идеально подошли к ее феноменальной фигуре.

Поклонники спортсменки также обратили на это внимание и оставили свое восхищенные комментарии под ее снимками.

"Красотка нереальная!", "Анна, безумно хочется с вами встретиться", " Класс!!!) и это Украина!!!)", "Рады приветствовать на Херсонщене", - писали в сети.

Не прошла мимо этого поста и певица Светлана Тарабарова:

"Херсон. Родина моя", - написала звезда.

Ранее Ризатдинова устроила съемку в Национальном художественном музее Украины. Девушка сидела на возвышенности, задрав платье и выставив вперед свои стройные ножки. Пикантности образу добавило также глубокое декольте девушки.

Напомним, что Анна Ризатдинова сверкнула идеальной фигурой в облегающем топе: "Богиня".

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова засветила свое тату: «Невероятная».

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