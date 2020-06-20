Украинская гимнастка и звезда "Танців з зіркам" Анна Ризатдинова похвасталась идеальной фигурой
Как передает Politeka.net, соответственный снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.
Как утверждает спортсменка и любимица Влада Ямы на проекте "Танці з зірками" сейчас она путешествует Украиной.
Судя по снимку, сейчас Анна находится в Херсоне. На кадре спортсмена предстала в легком наряде: серый топ и свободные брюки идеально подошли к ее феноменальной фигуре.
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Поклонники спортсменки также обратили на это внимание и оставили свое восхищенные комментарии под ее снимками.
"Красотка нереальная!", "Анна, безумно хочется с вами встретиться", " Класс!!!) и это Украина!!!)", "Рады приветствовать на Херсонщене", - писали в сети.
Не прошла мимо этого поста и певица Светлана Тарабарова:
"Херсон. Родина моя", - написала звезда.
Ранее Ризатдинова устроила съемку в Национальном художественном музее Украины. Девушка сидела на возвышенности, задрав платье и выставив вперед свои стройные ножки. Пикантности образу добавило также глубокое декольте девушки.
Напомним, что Анна Ризатдинова сверкнула идеальной фигурой в облегающем топе: "Богиня".
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