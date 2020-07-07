Популярная украинская гимнастка Анна Ризатдинова и звезда «Танців з зірками» поразила смелой выходкой на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Без повода и не потому что на днях был день поцелуев 💋, а просто потому , что каждая из вас девочки уникальна и неповторима!) не забывайте об этом 😉 Вы воплощение красоты», — говорится в сообщении.

Уточним, что мимо признания Ризатдиновой не смог пройти мимо телеведущий Владимир Остапчук.

«Все, кроме одной категории «бывшая моего мужчины». Этих вы ненавидите люто и последовательно:-) чтоб к ней даже не подходил, понял меня?!» —написал он.

Обратим внимание, что поклонники Ризатдиновой буквально «взорвались» комплиментами, о чем говорит происходящее под кадрами.

«Красотка внеземная», «Так это поцелуй девочкам ? Тююю, а я подумал что мужчинам», «хорошенькая», «бомбезный вид», «выглядишь невероятно», — пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская гимнастка и звезда "Танців з зіркам" Анна Ризатдинова похвасталась идеальной фигурой

Как утверждает спортсменка и любимица Влада Ямы на проекте "Танці з зірками" сейчас она путешествует Украиной.

Судя по снимку, сейчас Анна находится в Херсоне. На кадре спортсмена предстала в легком наряде: серый топ и свободные брюки идеально подошли к ее феноменальной фигуре.

Напомним, что Анна Ризатдинова сверкнула идеальной фигурой в облегающем топе: "Богиня".

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова засветила свое тату: «Невероятная».

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова понежилась на солнышке в соблазнительной позе: «Какой прекрасный…».