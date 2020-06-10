Популярная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка хореографа Влада Ямы на проекте «Танці з зірками», сверкнула красотой в новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«…со всего делают тренд», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ризатдинова позирует в платье и элегантном платье и шляпе, засветив татуировку на руке в виде олимпийских колец. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Невероятная», «Очень красивая😍Я только никак не могу понять моду на татушки в виде олимпийских колец», «Просто великолепно!», «обалдеть», «Очень красивая», «Как же маска подчёркивает красоту Ваших глаз!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, поразила своим умением.

Красотка часто публикует посты, на которых демонстрирует, как занимается спортом и свою чудесную растяжку.

Так, на одном из последних снимков спортсменка позировала на фоне видов на Киев.

Гимнастка похвасталась своей невероятной растяжкой, подняв ногу к лицу. Такой растяжке позавидует балерина Анастасия Волочкова.

При этом звезда держала ножку, прикоснувшись второй рукой к упругим ягодицам. Стоит отметить, что спортсменка была в леггинсах и олимпийке.

Напомним, любимица Ямы из "Танцев со звездами" показала упругие формы в коротеньком топе

А еще Politeka писала, что Фаворитка Ямы из "Танцев со звездами" своим шпагатом заткнула за пояс даже Волочкову

Также Politeka сообщала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" похвасталась роскошным телом в мини-шортах