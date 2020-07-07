Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, захопила ще одним своїм образом
Уродженка Бердянська опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадр з фільму «смерть Сталіна», повідомляє Politeka.net. На кадрі Ольга зображена з легким макіяжем і акуратною зачіскою, погляд її спрямований в далечінь.
Також артистка поцікавилася, хто бачив фільм.
Ольга зіграла у фільмі роль реальної радянської піаністки Марії Юдіної, творчість якої подобалося Сталіну.
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Також у фільмі знялися Руперт Френд в ролі сина Сталіна, Стів Бушемі в ролі Микити Хрущова, Джейсон Айзекс в ролі Георгія Жукова та інші.
«Приголомшливий фільм ❤️», «Я бачив усі твої фільми», «Дуже сподобався», «Хороший фільм», «Хороший фільм. Навіщо заборонили, незрозуміло», «Дивився фільм 6 разів», "Ти була чудова", - пишуть в коментарях.
«Смерть Сталіна» - це французько-британський політико-сатиричний комедійний художній фільм британського режисера Армандо Ианнуччи, знятий в 2017 році за однойменним французькому графічного роману 2010 року Фаб'єна Нурі і Тьєррі Робена.
Прем'єрний фестивальний показ фільму відбувся 15 вересня 2017 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.
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