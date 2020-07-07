Українські випускники 7 липня здавали ВНО з англійської мови, порушуючи постанову Кабміну
Так, біля пунктів тестування у деяких містах, зокрема у Львові та в Харкові, помітили порушення карантинних обмежень.
Все, на тестування зареєструвалися 117 666 осіб.
вони проходили ЗНО у майже 8 тисяч аудиторій в 492 пунктах тестування.
При цьому, як інформує Teza в телеграмі, незважаючи на заходи безпеки всередині пунктів тестування, біля самих будівель правила карантину таки порушували. Учасники ЗНО не надягали маски і не дотримувалися соціальної дистанції.
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Зазначимо, стало відомо, коли будуть відомі результати ЗНО в 2020 році.
Графік публікації результатів опублікували на сайті Міністерства освіти України.
Так, поріг "склав/не склав" та результати ЗНО будуть визначатися:
з математики, фізики - до 16 липня,
з української мови та літератури, історії України, іноземних мов, біології - до 24 липня,
з географії, хімії - до 28 липня.
У свою чергу на сторінках учасників ЗНО результати будуть розміщені:
з математики, фізики - до 17 липня,
з української мови та літератури, історії України, іноземних мов, біології - до 25 липня,
з географії, хімії - до 29 липня.
Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання запланували провести з 24 липня по 10 серпня. Результати оголосять до 14 серпня.
Нагадаємо, українка описала, що переживають діти при здачі ЗНО в умовах карантину: "Хочеться блювати і здохнути".
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