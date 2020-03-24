Сложные концертные наряды довольно часто подводят звезд: рвутся, задираются или сковывают движения

Politeka.net решила вспомнить самые яркие конфузы звезд прямо на сцене.

У поп-звезды 2000-х Бритни Спирс достаточно часто происходили проблемы с костюмами. Особенно, если за концерт артистка меняла несколько нарядов. Однажды прямо во время исполнения песни у нее разошелся купальник, украшенный стразами. Танцор из коллектива попытался исправить ситуацию, но у него ничего не вышло.

У Бейонсе казусы на сцене случались регулярно ввиду ее очень откровенных костюмов и сложных трюков. Однажды костюм у звезды задрался так сильно, что зрители увидели панталоны певицы.

Певица Тейлор Свифт тоже неоднократно светила нижним бельем. На одном из концертов она практически повторила кокетливый трюк Мерилин Монро с задиранием юбки.

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би треснул костюм прямо во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival. Костюм порвался в самом пикантом месте.

Такое случается часто, ведь концерты – это не кино. Тут нельзя переснять дубль или скрыть конфуз. Стоит отметить, что большинство звезд, несмотря на проблемы, которые могут произойти во время концерта, продолжают выступление. Иногда даже падения не останавливают их от того, чтобы продолжить петь и танцевать.

Один из величайших проколов с костюмом произошел с Джанет Джексон и Джастином Тимберлейком во время шоу на «Суперкубке». В прямом эфире Тимберлейк оголил грудь Джексон, которая была украшена солнышком. Это был грандиозный скандал. Джанет Джексон пыталась оправдаться и принесла публичные извинения. MTV, который в тот год продюсировал шоу, больше не доверяли подготовку «Суперкубка».

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