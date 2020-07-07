38-летння американская певица Бритни Спирс показала, как проводит время на пляже

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу поп-звезды. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

В новом ролике, которым певица поделилась в своем микроблоге, она занимается йогой на берегу океана. При этом на лице звезды защитная маска.

«Я скучаю по этому! Нет ничего подобного йоге на пляже... Только звук волн делает меня такой безмятежной! Вы должны попробовать это, если вы можете соблюсти безопасность. Сейчас все переполнены сильным беспокойством. Просто знайте, что мы вместе! Оставайтесь сильными, Бог с вами», - написала Бритни.

После просмотра видео в комментариях ее окрестили королевой йоги на пляже.

Отметим, ранее Бритни Спирс, которая не единожді признавалась, что имеет склонность к полноте рассказала, что именно благодаря йоге ее тело стало более послушным и подтянутым.

Напомним, что активно заниматься спортом и приведением своей фигуры в форму Бритни Спирс начала после того, как стала встречаться с ее нынешним возлюбленным, 26-летним Сэмом Асгари.

Пара познакомилась на съемках клипа Slumber Party в 2016 году. Сейчас они живут вместе в доме Бритни в Лос-Анджелесе.

При этом Сэм Асгари как-то рассказывал, что певица вдохновляет его на тренировки. Из-за этого он даже называет свою возлюбленную "львицей".

"Если вы смотрели National Geographic, который я сам смотрю постоянно, вы бы меня поняли. Львица постоянно вдохновляет льва. Она очень и очень сильное животное", - поделился он.

Напомним, Бритни Спирс в коротких шортиках раскрыла секрет своего похудения: "Боже, какие движения".

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