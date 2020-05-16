38-летння американская певица Бритни Спирс наконец-то смогла встретиться со своим 26-летним возлюбленным Сэмом Асгари

Артистка переживала вынужденную разлуку с красавцем очень тяжело, о чем не раз писала в соцсети, и вот, судя по новым снимкам в Instagram, пара наконец-то вместе, передает Politeka.net.

Поп-дива опубликовала фотографии, на которых вместе с Сэмом плавает на прозрачных матрасах в бассейне своего особняка в городе Таузанд-Окс в Калифорнии.

«Какой прекрасный день!», – подписала публикацию звезда.

На кадрах сразу же привлекает внимание подкачанная фигура звезды, на которой и следа не осталось от лишних килограммов. Это – результата многочасовых тренировок в спортзале, а также занятий йогой, которые помогли Бритни вернуть душевное равновесие после многочисленных неудач в личной жизни.

Не менее красивая фигура и у бойфренда Спирс. С Сэмом певица познакомилась на съемках своего клипа три года назад. Он стал не только ее партнером по тренировкам, но и тренером. Мужчина изменил Бритни и вернул ей вкус к жизни.

Поговаривают, что она мечтает создать с ним семью, и помолвка пары уже якобы состоялась. Однако влюбленные эти слухи не комментируют, предпочитая держать все в строжайшей тайне.

Однако, судя по фото и видео, которые певица публикует в сети, ее мечты о семье могут стать реальностью, поскольку видно, что между парой трогательные и нежные отношения.

Ранее мы писали о том, что Спирс показала в сети свои прелести в тонком купальнике. Артистка в белых кроссовках и бикини фиолетового цвета сняла голосовое видео, где гуляет по своему участку в загородном доме, а также занимается спортом под музыку.

Напомним, Бритни Спирс наконец показала свое тело без фотошопа, фанаты поражены.

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