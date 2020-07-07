Володимира Зеленського обрали на посаду президента не для того, щоб він займався банками, медициною або прокладанням труб

Про це у своєму Facebook заявив громадський діяч Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

зокрема, лідер партії "Перемога Пальчевського" вирішив прокоментувати візит Володимира Зеленського в Одесу.

"Подивився черговий виступ і моржування нашого президента у водах Одеси, де поруч з ним хлюпотіла нафта з танкера. Він закликав до совісті, якої немає у тих, хто розлив цю нафту, і до розсудливості, якого теж немає у тих, хто поруч купався. Але найбільше мене вразив виступ президента на тему банків...", - заявив громадський діяч.

Пальчевський також нагадав, що українці дали шанс Володимиру Зеленському не для того, щоб він керував банками, займався медициною та іншими питаннями.

"Володимир Олександрович, ми вас обирали не тому, що ви повинні керувати банками, медициною, прокладати труби дороги. Ви повинні були підбирати розумних людей, а з цим не справляються ні президент, ні його моржеві друзі", - резюмував лідер партії "Перемога Пальчевського" в традиційному відеоблозі.

друг моржовый... друг моржовый... Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 7. Juli 2020

Раніше ми розповідали, що Андрій Пальчевський оголосив погану новину для нинішньої влади.

За його словами, на наступних виборах молодь не буде брати участь, а підуть "зважені люди", і це погана новина для президента і "Слуги народу".

"Зрозуміло, що сьогоднішня влада не справляється. У них вже було стільки часу, вже можна було побудувати велику Україну... Замість цього, ми топчимся і все вниз-вниз...", - заявив Пальчевський.

Пальчевський також прокоментував нещодавню заяву Володимира Зеленського про те, що "ті попередники, які не дали можливість українським морякам захистити Крим, повинні понести покарання".

Громадський діяч не сумнівається, що Олександру Турчинову і Петру Порошенку пощастило, що до влади прийшов такий "м'який президент".

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Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський пояснив, що може врятувати Зеленського та його команду.

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