Владимира Зеленского выбрали на должность президента не для того, чтобы он занимался банками, медициной или прокладыванием труб
Об этом в своем Facebook заявил общественный деятель Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.
В частности, лидер партии "Победа Пальчевского" решил прокомментировать визит Владимира Зеленского в Одессу.
"Посмотрел очередное выступление и моржевание нашего президента в водах Одессы, где рядом с ним плескалась нефть из танкера. Он возвал к совести, которой нет у тех, кто разлил эту нефть, и к благоразумию, которого тоже нет у тех, кто рядом купался. Но больше всего меня потрясло выступление президента на тему банков...", - заявил общественный деятель.
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Пальчевский также напомнил, что украинцы дали шанс Владимиру Зеленскому не для того, чтобы он руководил банками, занимался медициной и другими вопросами.
"Владимир Александрович, мы вас выбирали не потому, что вы должны руководить банками, медициной, прокладывать трубы/дороги. Вы должны были подбирать умных людей, а с этим - не справляются ни президент, ни его моржовые друзья", - резюмировал лидер партии "Победа Пальчевского" в традиционном видеоблоге.
Ранее мы рассказывали, что Андрей Пальчевский объявил плохую новость для нынешней власти.
По его словам, на следующих выборах молодежь не будет участвовать, а пойдут "взвешенные люди", и это плохая новость для президента и "Слуги народа".
"Понятно, что сегодняшняя власть не справляется. У них уже было столько времени, уже можно было построить великую Украину... Вместо этого, мы топчимся и все вниз-вниз...", - заявил Пальчевский.
Пальчевский также прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что "те попередники, которые не дали возможность украинским морякам защитить Крым, должны понести наказание".
Общественный деятель не сомневается, что Александру Турчинову и Петру Порошенко повезло, что к власти пришел такой "мягкий президент".
Напомним, Пальчевский разнес власть за беспомощность, целостность Украины под угрозой: «Донбасс отдаем?»
Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский объяснил, что может спасти Зеленского и его команду.
Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как в Украине наживаются на борьбе с вирусом