Владимира Зеленского выбрали на должность президента не для того, чтобы он занимался банками, медициной или прокладыванием труб

Об этом в своем Facebook заявил общественный деятель Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

В частности, лидер партии "Победа Пальчевского" решил прокомментировать визит Владимира Зеленского в Одессу.

"Посмотрел очередное выступление и моржевание нашего президента в водах Одессы, где рядом с ним плескалась нефть из танкера. Он возвал к совести, которой нет у тех, кто разлил эту нефть, и к благоразумию, которого тоже нет у тех, кто рядом купался. Но больше всего меня потрясло выступление президента на тему банков...", - заявил общественный деятель.

Пальчевский также напомнил, что украинцы дали шанс Владимиру Зеленскому не для того, чтобы он руководил банками, занимался медициной и другими вопросами.

"Владимир Александрович, мы вас выбирали не потому, что вы должны руководить банками, медициной, прокладывать трубы/дороги. Вы должны были подбирать умных людей, а с этим - не справляются ни президент, ни его моржовые друзья", - резюмировал лидер партии "Победа Пальчевского" в традиционном видеоблоге.

друг моржовый... друг моржовый... Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 7. Juli 2020

Ранее мы рассказывали, что Андрей Пальчевский объявил плохую новость для нынешней власти.

По его словам, на следующих выборах молодежь не будет участвовать, а пойдут "взвешенные люди", и это плохая новость для президента и "Слуги народа".

"Понятно, что сегодняшняя власть не справляется. У них уже было столько времени, уже можно было построить великую Украину... Вместо этого, мы топчимся и все вниз-вниз...", - заявил Пальчевский.

Пальчевский также прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что "те попередники, которые не дали возможность украинским морякам защитить Крым, должны понести наказание".

Общественный деятель не сомневается, что Александру Турчинову и Петру Порошенко повезло, что к власти пришел такой "мягкий президент".

Напомним, Пальчевский разнес власть за беспомощность, целостность Украины под угрозой: «Донбасс отдаем?»

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский объяснил, что может спасти Зеленского и его команду.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как в Украине наживаются на борьбе с вирусом