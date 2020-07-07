Нардепи готують українцям новий податок, а експерти б'ють на сполох і попереджають про катастрофічні наслідки

Так, "Слуга народу" і група "Довіра" пропонують ввести податок на земельні паї для рядових власників землі, незалежно від отриманого доходу. Такі нововведення передбачені проектом закону № 3131, який вже схвалив податковий комітет ВР, і рекомендував прийняття документу за основу.

У разі прийняття проекту № 3131 фермерів змусять з кожного гектара щорічно платити до місцевих бюджетів близько 1,5 тис. грн - це 5% від нормативної оцінки землі, за розрахунками авторів законопроекту - незалежно від доходу. Для рядового одноосібнику з його чотирма гектарами це буде означати 6 тис. грн.

Автори законопроекту вважають, що податок завадить спекуляції на ринку землі. Оскільки її буде невигідно утримувати, нічого не вирощуючи.

Великий бізнес підтримує ініціативу нардепів. А ось у економістів інша думка з цього приводу. Вони впевнені, що результатом дії законопроекту стане витіснення дрібних фермерів з їх землі великими агрокомпаніями.

«Таким чином будуть просто "віджимати" землю у одноосібників"», - передає DW слова економіста Київської школи економіки Олега Нивьевского. Він прогнозує, що селян змусять позбавлятися землі, утримувати яку багатьом стане невигідно.

Різко виступив проти цього законопроекту і співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

«Дивіться, у тварюк така ж логіка, як і у випадку з ФОПами. Під виглядом, що всі повинні платити податки, створюють умови для тотального перерозподілу ринку. Спочатку прийняли закон про продаж землі і кричали: «так ніхто у вас землю забирати не буде, все буде добре». Другий крок - вводимо податки, щоб вся дрібнота продала землю великим баронам, як фопам ввели РРО, що пролобіювали великі мережі через мсьє Гетьманцева. Далі скуповуємо землю за безцінь, щоб «дрібнота» не вимахувалася. А потім буде третій крок - зниження або взагалі зняття цього ж податку під виглядом «порятунку виробника» після того, як земля буде сконцентрована в руках кількох сотень людей. Вуаля. Точно така ж логіка в законі про медіа», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, таку думку поділяють і прості українці.

«Нова Рада, як і всі попередні представлятиме інтереси олігархів! Поки олігархи живі і розпоряджаються Україною», «Лохи повинні платити! Даєш податок на повітря!», «Ну так хотіли можливість продавати свою землю, що вже тепер. Спочатку податок на землю, потім при продажу землі теж податок виходячи з комерційної вартості. От і скінчилася ваша земелька. В результаті ні землі, ні грошей. Закон по-українськи. Звикайте. Точно так у свій час і з підприємствами було. Доводили до банкрутства і скуповували за безцінь. А як інакше. Хотіли ринок землі – отримаєте», - пишуть в мережі.

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