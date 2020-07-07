Абітурієнтів женуть в армію, важлива заява Міноборони: що робити і кому передбачено відстрочку

Незважаючи на обіцянки профільних міністерств не забирати нинішніх абітурієнтів в армію, 18-річні юнаки почали отримувати повістки від військкоматів.

При цьому, згідно з розпорядженням уряду, хлопців у віці 18-19 років повинні були б закликати тільки за бажанням та письмовою заявою.

Згідно рекомендацій головам призовних комісій, відстрочка покладена тим:

хто зібрався отримувати наступну щабель освіти;

кому 18-19 років (заклик тільки за бажанням).

Потрапили в скрутне становище батькам та їх дітям, радять оскаржити рішення призовної комісії - у випадку, наприклад, невиконання того ж самого розпорядження Кабміну. Для цього слід звернутися в обласну призовну комісію або йти в суд.

Зарплати українців перерахують, в ОП зробили несподівану заяву: "З'являються гроші, щоб..."

На сьогоднішній день є два принципових підходи до підвищення мінімальної зарплати українців, обидва вони позначаться на економіці.

Про це повідомив радник президента України Олег Устенко.

«Логіка збільшення заробітної плати в будь-якій економіці в будь-якій країні світу зазвичай йде наступна: спочатку у тебе є зростання продуктивності праці в глобальній економіці, після цього у тебе є можливість збільшувати заробітну плату в приватному секторі. Коли приватний сектор збільшив заробітну плату і коли у нього було зростання продуктивності праці, він платить більш високі обсяги податкових надходжень, отримує державний бюджет, звідти з'являються гроші для того, щоб збільшувати зарплати в державному секторі економіки. Це один загальний підхід», — зазначив він.

Другий підхід, стверджує Устенко, полягає в самому принципі підвищення мінімальної зарплати. Якщо економіка знаходиться в тіні, то підвищення даного показника змушує «звужуватися» тіньовий сектор.

Долар і євро летять в різні боки, НБУ спантеличив новим курсом валют: що чекає гривню

Національний банк України (НБУ) на 7 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,12 гривень за долар.

Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 липня встановлено на такому рівні: 27,1269 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 6 липня становить 27,1716 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.

Як повідомляла Politeka, долар сказився після відставки Смолія, курс змінюється на очах: до чого готуватися українцям.

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