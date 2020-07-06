32-річний Микита Єфремов, син актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП, втік від проблем в дикі місця

Як передає Politeka.net, Микита перервав мовчання і показав у своєму мікроблозі в Instagram казкові місця, куди вирушив незадовго після аварії разом зі своєю пасією, ведучою "Орла і решки" Марією Іваковою.

На кадрах усміхнений Єфремов позує на тлі лавандового поля і гір, а також показав кришталево чисті озера.

"Другий рік поспіль приїжджаю на Алтай. Для мене це місце сили. Суворий і дикий дух Алтаю різко скидає все міське лушпиння, все наносне, непотрібне. Тут ніде від себе не сховаєшся, ні в телефоні (зв'язок тут не скрізь, а в диких місцях його взагалі немає), ні в голові... І взагалі, чим швидше я здаюся, відпускаю ситуацію, перестаю чинити опір цій потужній енергії, тим швидше я повертаюся до себе", - так описав свій стан Микита.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі захопилися красою природи, інші ж звинуватили молодого Єфремова в безвідповідальності.

"Може, я чогось не розумію.....батько у біді....А у Вас Алтай..."

"Відвезіть вашого батька Михайла туди. Нехай він там живе наодинці з собою. Вилікується від всього непотрібного і наносного"

"Шкода тата.. терпіння Вам"

"Вбили людину і либяца 😍"

"це якась божевільна краса!"

"Там шамани живуть 👻"

"Аж голова закрутилася від такої краси!!!мрія там побувати👍🏻"

Нагадаємо, 8 червня в центрі Москви Єфремов на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого пізніше помер в лікарні від травм. Художник пред'явлено обвинувачення в тому, що він, керуючи автомобілем у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, скоїв ДТП, в результаті якого загинув чоловік (ч. 4 статті 264 КК РФ). Йому загрожує від п'яти до 12 років колонії. Сам він неодноразово заявляв, що визнає провину і готовий надати допомогу родині загиблого.

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "Довічно...".

Також Politeka писала, що спливли кричущі подробиці у справі Михайла Єфремова: "Політична розправа".