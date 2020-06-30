После скандального ДТП, которое закончилось смертью мужчины, Ефремов решил сбежать подальше от Москвы

Как передает Politeka.net, фото с Алтая, где сейчас находится сын известного российского актера Михаила Ефремова Никита, опубликовала у себя в Инстаграм его девушка, ведущая шоу «Орел и решка» Мария Ивакова.

Судя по фото и видео, которые она опубликовала в сети, парочка сбежала на Алтай. Девушка рассказала, что они добирались в дикие места на вертолете. Их высадили в горах, где нет никого вокруг, и только нетронутая природа. Ивакова показывала удивительные виды, на одном из которых засветился и Ефремов.

Как рассказала Ивакова, они жили в одном из лучших отелей Алтая, но потом им пришлось забыть про комфорт и окунуться в настоящую дикую сказку. До этого они почти неделю прожили на гейзерном озере.

Напомним, что Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который влетел актер. Его арестовали, свою вину он признал. После происшествия ко всей семье актера приковано внимание журналистов. Не удивительно, что один из шестерых детей Ефремова решил временно уехать из Москвы.

Добавим, что на днях Ефремов поблагодарил Путина, заявив, что не является оппозиционером.

Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".

Как сообщала Politeka, семье Ефремова выплатят компенсацию после беды с машиной: суд вынес скандальный вердикт.

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