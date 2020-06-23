С таким диагнозом актера Михаила Ефремова могут навсегда лишить водительских прав

Как передает Politeka.net, об этом информирует Telegram-канал Mash.

Так, медики поставили скандально известному актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП в Москве, серьезный диагноз.

По информации российских СМИ, Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.

"Такой диагноз — приговор для водителя, прав с ним могут лишить пожизненно. Об этом полиция и намерена ходатайствовать перед судом (лучше поздно, чем никогда). Накануне психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым", - говорится в сообщении.

После того, как экспертиза признала актера вменяемым, он предстанет перед судом за смертельное ДТП.

"Михаил Ефремов пообщался с психологом, психиатром и неврологом. Он вел себя вежливо и корректно. Его состояние специалисты описали, как депрессивное. Актер не стал отрицать своей наркотической зависимости. Кроме этого, он рассказал, что регулярно уходил в загулы. Что случилось в вечер смертельного ДТП он почти не помнит", - ранее информировали СМИ.

Стоит напомнить, что жуткая авария в Москве с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня.

Актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. Водитель фургона погиб. Как известно, Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, что Михаил Ефремов в тяжелом состоянии, врачи не могут помочь: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, красавец-сын Ефремова впервые прервал молчание после ДТП: «Папа, я тебя…».

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