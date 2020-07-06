32-летний Никита Ефремов, сын актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, сбежал от проблем в дикие места

Как передает Politeka.net, Никита прервал молчание и показал в своем микроблоге в Инстаграм сказочно красивые места, куда отправился незадолго после аварии вместе со своей пассией, ведущей "Орла и решки" Марией Иваковой.

На кадрах улыбающийся Ефремов позирует на фоне лавандового поля и гор, а также показал кристально чистые озера.

"Второй год подряд приезжаю на Алтай. Для меня это место силы. Суровый и дикий дух Алтая резко сбрасывает всю городскую шелуху, все наносное, ненужное. Тут нигде от себя не спрячешься, ни в телефоне (связь тут не везде, а в диких местах ее вообще нет), ни в голове... И вообще, чем быстрее я сдаюсь, отпускаю ситуацию, перестаю сопротивляться этой мощной энергии, тем скорее я возвращаюсь к себе", - так описал свое состояние Никита.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. У некоторых вызвала восторг красота природы, другие же обвинили молодого Ефремова в безответственности.

"Может я чего-то не понимаю.....отец в беде....А у Вас Алтай..."

"Отвезите вашего отца Михаила туда. Пусть он там проживёт наедине с собой. Вылечится от всего ненужного и наносного"

"Жалко папу.. терпения Вам"

"Убили человека и лыбяца 😍"

"это какая-то сумасшедшая красота!"

"Там шаманы живут 👻"

"Аж голова закружилась от такой красоты!!!мечта там побывать👍🏻"

Напомним, 8 июня в центре Москвы Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее умер в больнице от травм. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек (ч. 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".

Также Politeka писала, что всплыли вопиющие подробности в деле Михаила Ефремова: "Политическая расправа".