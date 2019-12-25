22-річна французька модель Тіна Кунакі, дружина 53-річного актора Венсана Касселя, захопила мережу пікантними фото з пляжу

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram. Так, на деяких кадрах гаряча мулатка постала в прозорій воді в басейні, оточеному пальмами. Видно, що на ній бікіні чорного кольору. Вологе волосся і пронизливий погляд доповнили сексапільний образ. На інших кадрах Тіна позувала на пляжі, сидячи на білому піску. На одному з них красуня постала зі спини, широко розставивши ноги. Від таких вигинів "аж слинки течуть". Ще на одному знімку вона позувала на заході, виставивши напоказ все, чим нагородила її природа.

Неможливо не помітити, в якій ідеальній формі знаходиться тіло моделі, враховуючи, що в квітні цього року вона народила первістка. Дівчина без проблем повернула собі колишній вигляд, і навіть стала виглядати ще звабливіше.

Нагадаємо, з Венсаном Тіна познайомилася в 2015 році на відпочинку на Ібіці. Їй було тоді всього 18, а йому 49. Різниця у віці не перешкодила тому, щоб він запросив гарячу мулатку до ресторану й між ними спалахнула іскра. Близько року пара приховувала свої стосунки, але потім вони з'явилися разом в Парижі на показі нової колекції Victoria's Secret. З цього моменту вони остаточно перестали приховувати свої близькі стосунки.

Багато хто зненавидів Касселя, так як вважали, що з молодою красунею він зраджує свою колишню дружину - ефектну актрису Моніку Беллучі. Однак, варто зауважити, її шлюб з Венсаном розпався за декілька років до того, як він зустрів Тіну.

Весілля молоді зіграли в 2018 році на батьківщині Кунакі в передмісті Біаріцци.



У квітні 2019 року супер-модель народила Касселю доньку. Для неї малятко стала першою дитиною, а ось у Венсана вже є дві дочки.



Раніше ми повідомляли, Тіна поділилася пікантними знімками, на яких вона постала в напівоголеному вигляді з іншим чоловіком. Так, вона лежить на ліжку тільки в одних джинсах з абсолютно голим верхом. При цьому хлопець-афроамериканець поруч з нею - в светрі й джинсах.

Виявилося, фото були зроблені в рамках рекламної кампанії Sézane. Вона стала першим онлайн-брендом у Франції.

Нагадаємо, що молода дружина Венсана Касселя влаштувала фотосесію в різних купальниках: «раділа вагітності».

Як повідомляла Politeka, Моніка Белуччі з'явилася на балу в розкішному платті: «корсет підкреслив все».

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