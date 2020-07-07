Зірка не соромиться своєї натуральності

Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, показала нові фото з відпочинку

Красуня провела час на яхті, регулярно викладаючи красиві фото, повідомляє Politeka.net.

Модель порадувала шанувальників новими кадрами, показавши свою натуральну красу. "Дівчина Бонда" з'явилася в короткому топі, який дав насолодитися видами на її тонку талію і пружний живіт.

Артистка наділа лосини, що обтягнули її красиві стегна.

Куриленко сперлася об поручні, злегка вигнувшись. Вона милувалася заходом. Образ красуні доповнили окуляри.

Також Ольга дивилася вдалину, засвітивши обличчя без макіяжу - це справжнє фотоодкровення. Модель посміхалася і дивилася в бік. Її образ вийшов дуже природним і невимушеним.

"Сподіваюся, у вас була прекрасна неділя!", - написала артистка.

За 13 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі відзначали натуральну красу Куриленко і засипали її приємними повідомленнями.

Нагадаємо, Ольга Куриленко наділа розкішний купальник жовтого кольору. Вона стояла на пляжі та милася під душем. Модель робила це дуже спокусливо: вона відкрила рот і зігнулась у відвертій позі.

«Ще один дивовижний і мирний день», - написала актриса під фото.

Раніше повідомлялося, що Ольга Куриленко постала в ніжному образі на яхті.

Зірка вбралася в довгу синю сукню з грайливим принтом. Наряд був з запахом і не мав декольте.

Плаття затягнуло тонку талію і виділило груди. Волосся артистка забрала в тугий пучок.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко підкорила видом в мереживній корсеті: "найкрасивіша жінка!".

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко переполохала зовнішнім виглядом: кудлата і з синцями.

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко приголомшила видом без макіяжу, мережа кипить: «Нічого не соромишся».