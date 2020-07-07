Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, показала нові фото з відпочинку
Красуня провела час на яхті, регулярно викладаючи красиві фото, повідомляє Politeka.net.
Модель порадувала шанувальників новими кадрами, показавши свою натуральну красу. "Дівчина Бонда" з'явилася в короткому топі, який дав насолодитися видами на її тонку талію і пружний живіт.
Артистка наділа лосини, що обтягнули її красиві стегна.
Куриленко сперлася об поручні, злегка вигнувшись. Вона милувалася заходом. Образ красуні доповнили окуляри.
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Також Ольга дивилася вдалину, засвітивши обличчя без макіяжу - це справжнє фотоодкровення. Модель посміхалася і дивилася в бік. Її образ вийшов дуже природним і невимушеним.
"Сподіваюся, у вас була прекрасна неділя!", - написала артистка.
За 13 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі відзначали натуральну красу Куриленко і засипали її приємними повідомленнями.
Нагадаємо, Ольга Куриленко наділа розкішний купальник жовтого кольору. Вона стояла на пляжі та милася під душем. Модель робила це дуже спокусливо: вона відкрила рот і зігнулась у відвертій позі.
«Ще один дивовижний і мирний день», - написала актриса під фото.
Раніше повідомлялося, що Ольга Куриленко постала в ніжному образі на яхті.
Зірка вбралася в довгу синю сукню з грайливим принтом. Наряд був з запахом і не мав декольте.
Плаття затягнуло тонку талію і виділило груди. Волосся артистка забрала в тугий пучок.
Нагадаємо, що Ольга Куриленко підкорила видом в мереживній корсеті: "найкрасивіша жінка!".
Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко переполохала зовнішнім виглядом: кудлата і з синцями.
Також Politeka писала, що Ольга Куриленко приголомшила видом без макіяжу, мережа кипить: «Нічого не соромишся».