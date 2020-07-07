Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде, показала новые фото с отдыха
Красотка провела время на яхте, регулярно выкладывая красивые фото, сообщает Politeka.net.
Модель порадовала поклонников новыми кадрами, показав свою натуральную красоту. "Девушка Бонда" предстала в коротком топе, который дал насладиться видами на ее тонкую талию и упругий живот.
Артистка надела лосины, обтянувшие ее красивые бедра.
Куриленко оперлась о поручни, слегка выгнувшись. Она любовалась закатом. Образ красотки дополнили очки.
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Также Ольга смотрела вдаль, засветив лицо без макияжа - это настоящее фотооткровение. Модель улыбалась и смотрела в сторону. Ее образ получился очень естественным и непринужденным.
"Надеюсь, у вас было прекрасное воскресенье!", - написала артистка.
За 13 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети отмечали натуральную красоту Куриленко и засыпали ее приятными сообщениями.
Напомним, Ольга Куриленко надела роскошный купальник желтого цвета. Она стояла на пляже и мылась под душем. Модель делала это очень соблазнительно: она открыла рот и изогнулась в откровенной позе.
«Еще один удивительный и мирный день», - написала актриса под фото.
Ранее сообщалось, что Ольга Куриленко предстала в нежном образе на яхте.
Звезда нарядилась в длинное синее платье с игривым принтом. Наряд был с запахом и не обладал отличающимся декольте.
Платье затянуло тонкую талию и выделило грудь. Волосы артистка забрала в тугой пучок.
Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".
Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.
Также Politeka писала, что Ольга Куриленко ошарашила видом без макияжа, сеть кипит: «Ничего не стесняешься».