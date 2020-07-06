Український громадський діяч Андрій Пальчевський пройшовся по головним провалам президента Володимира Заленського і його команди

В ефірі програми "Пульс" на 112 каналі Пальчевський торкнувся тем мируна Донбасі, референдуму та земельної реформи, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

«Ми йдемо до осені. До Зеленського питання. Ви обіцяли мир. Ми просунулися до питання миру? Ми нічого не бачимо, ми чуємо, що готуються якісь трохи не засекречені переговори на цю тему. Я розумію, що всі великі справи не завжди оголошуються на кожному кроці. Але загальний напрям має бути зрозумілим. А для цього потрібно порадитися з народом...», - заявив громадський діяч.

Також він зазначив, що земельна реформа загрожує обернутися справжньою катастрофою для України.

«Земля, питання. Що нас чекає з землею? Я вам скажу, якщо ця влада на щось розраховує, вона може бути впевнена, що ситуація з землею буде точно такою у наступному році, як в 90-ті роки з індустрією. Коли 15 родин в Україні захопили всю промисловість... у нас 10-15 сімей володіють усією країною. Тепер виникає питання, хто заважав і заважає президенту Зеленському, його зеленій групі людей провести референдум з приводу того, як нам розпорядитися нашою землею. Натворили справ, проголосували вночі в масках. А буде те, що дрібних господарів будуть знаходити в їх же землі закопаними. Тому що почнеться шалена боротьба за гроші», - заявив Андрій Пальчевський.

Пальчевський підкреслював, що вважає правильним приймати подібні рішення після 3-5 років народного обговорення, а не так похапцем, як це зробила "зелена" команда.

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Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський пояснив, що може врятувати Зеленського та його команду.

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