Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский прошелся по главным провалам президента Владимира Заленского и его команды

В эфире программы "Пульс" на 112 канале Пальчевский коснулся тем мира на Донбассе, референдума и земельной реформы, передает Politeka.net. (Чтобі посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Мы идем к осени. К Зеленскому вопрос. Вы обещали мир. Мы продвинулись к вопросу мира? Мы ничего не видим, мы слышим, что готовятся какие-то чуть не засекреченные переговоры на эту тему. Я понимаю, что все великие дела не всегда освящаюся по каждому шагу. Но общее направление должно быть понятно. А для этого нужно посоветоваться с народом...», - заявил общественный деятель.

Также он отметил, что земельная реформа грозит обернуться настоящей катастрофой для Украины.

«Земля, вопрос. Что нас ждет с землей? Я вам скажу, если эта власть на что-то рассчитывает, она может быть уверена, что ситуация с землей будет точно такой в следующем году, как в 90-е годы с индустрией. Когда 15 семейств в Украине захватили всю промышленность... у нас 10-15 семей владеют всей страной. Теперь возникает вопрос, кто мешал и мешает президенту Зеленскому, его зеленой группе людей провести референдум по поводу того, как нам распорядиться нашей землей. Натворили дел, проголосовали ночью в масках. А будет то, что мелких хозяев будут находить в их же земле закопанными. Потому что начнется безудержная борьба за деньги», - заявил Андрей Пальчевский.

Напомним, законопроект 2178-10, который вводит рынке земель депутаты приняли в ночь с 30 на 31 марта.

Пальчевский подчеркивал, что считает правильным принимать подобные решения после 3-5 лет народного обсуждения, а не так впопыхах, как это сделала "зеленая" команда.

Напомним, Пальчевский разнес власть за беспомощность, целостность Украины под угрозой: «Донбасс отдаем?»

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский объяснил, что может спасти Зеленского и его команду.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как в Украине наживаются на борьбе с вирусом: «Сладкий кусок для коррупционеров».