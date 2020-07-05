Хто найбільш відчує ці зміни

Через дистанційне навчання тим, хто здає ЗНО-2020, придумали поблажки

Про це в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» розповів виконуючий обов'язки директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

За його словами, в цьому році більше абітурієнтів зможуть отримати вищий бал (200), порівняно з попередніми ЗНО. Справа в тому, що через можливе зниження якості освіти в результаті різкого переходу на дистанційне навчання, влада вирішила зменшити пороговий балл для здачі тестів.

Бойко зазначив, що таке зниження вже було під час пробного тестування. Чиновник уточнив, що більше відчують цю "істотну зміну" ті абітурієнти, які успішно складуть тести і опиняться на вершині рейтингової шкали.

Раніше ми повідомляли, випускників попередили про махінації, пов'язані з ЗНО-2020. В Українському центрі оцінювання якості освіти заявили, що в мережі орудують шахраї, які пропонують купити зошити для здачі іспитів з нібито правильними відповідями.

При цьому в Центрі акцентували увагу на тому, що "злив" тестів неможливий, так як при їх друку працює потужна система захисту, включаючи сувору конфіденційність.

Правда, українці з сарказмом поставилися до попередження, коментуючи ситуацію в мережі:

"Так це ж ви продаєте, хтось з вашої шобли. А потім голосніше всіх кричите - "пооожаааааар"

"ну крім цього оголосили про дистанційне навчання з вересня і відразу ж повідкривали купу якихось приватних дистанційних шкіл з уже отриманими держліцензіями"

Нагадаємо, після скандального рішення Кабміну, у внз підняли ціни на контрактну форму навчання. Пояснюючи браком фінансування, з вересня вартість залежатиме від витрат на підготовку студентів-бюджетників, а це 40-50 тисяч гривень.

наприклад, в Києво-Могилянській академії, за інформацією Міносвіти, вартість навчання становить 18 799 гривень. Однак, в самому вузі вирішили підкоригувати цифру, звичайно, у бік величения, піднявши суму до 56 000 гривень.

Нагадаємо, що ЗНО-2020: українським випускникам озвучили неприємні новини, "першокурсники будуть..."

Як повідомляла Politeka, у Міносвіти розкрили, кому не треба готуватися до ЗНО, "в цьому році необов'язково...".