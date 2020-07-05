В сети предлагают купить фальшивые ответы на ЗНО-2020

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, передает Politeka.net. Сотрудникам центра стало известно о том, что в сети орудуют мошенники, которые за деньги предлагают выпускникам приобрести тетради для сдачи экзаменов с якобы правильными ответами.

Мошенники очень хорошо подготовлены, так как не просто предлагают ответы, но и подают все так, как будто ответы продаются центром официально. Покупателю на почту приходит письмо с якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Кроме этого, они используют официальный логотип Центра. Отмечается, что ловкачи каждый раз придумывают разные схемы для обмана выпускников, которые ищут легких путей.

вно, зно, абитуриенты, в масках, тестирование, оценивание

В Центре в очередной раз подчеркнули, что утечка тестов невозможна, так как при их печати работает мощная система защиты. Тесты составляют и печатают в условиях строгой конфиденциальности.

Популярные статьи сейчас

Цена на газ резко взлетит, украинцев добили новыми суммами: "К новому отопительному сезону..."

Экс-солистка "Серебро" в узком купальнике впечатлила бесстыжим видом сзади: "Шедевральная..."

Юная дочь Глюкозы заткнула за пояс детей Пугачевой, Киркорова и других звезд: "Она родилась с большим..."

Масштабная отмена пенсий, денег нет: кого Пенсионный фонд оставит без копейки
Показать еще

выпускники, школа, ЗНО

В Украинском центре оценивания качества образования подчеркнули, что не несут ответственности за содержание материалов, купленных в интернете. Отмечается, что они никак не могут быть связаны с настоящими тестами. Они призвали абитуриентов читать всю информацию о ЗНО-2020 на официальных порталах ведомства.

Напомним, что детям разрешили поступать в вузы без тестирования, Рада приняла срочное решение.

Как сообщала Politeka, в Минобразования сделали важное заявление о начале учебного года, "родители должны...".

Также Politeka писала, что украинским выпускникам озвучили неприятные новости, "первокурсники будут...".