В сети предлагают купить фальшивые ответы на ЗНО-2020

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, передает Politeka.net. Сотрудникам центра стало известно о том, что в сети орудуют мошенники, которые за деньги предлагают выпускникам приобрести тетради для сдачи экзаменов с якобы правильными ответами.

Мошенники очень хорошо подготовлены, так как не просто предлагают ответы, но и подают все так, как будто ответы продаются центром официально. Покупателю на почту приходит письмо с якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Кроме этого, они используют официальный логотип Центра. Отмечается, что ловкачи каждый раз придумывают разные схемы для обмана выпускников, которые ищут легких путей.

В Центре в очередной раз подчеркнули, что утечка тестов невозможна, так как при их печати работает мощная система защиты. Тесты составляют и печатают в условиях строгой конфиденциальности.

В Украинском центре оценивания качества образования подчеркнули, что не несут ответственности за содержание материалов, купленных в интернете. Отмечается, что они никак не могут быть связаны с настоящими тестами. Они призвали абитуриентов читать всю информацию о ЗНО-2020 на официальных порталах ведомства.

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