Курс валют в Україні 6 липня отримає найпотужніший удар від гривні, долар і євро відкине назад відразу на ряд позицій
Про це повідомляє Politeka.
Так, всього за вихідні стодоларова купюра втратила 0,85 гривні. А євро пішов ще далі: купюра сто банкнотна купюра впала на 15,25 гривні.
Національний регулятор на сьогодні встановив наступний курс валют:
- Сто доларів – 2717,16 гривні
- Сто євро – 3050,69 гривні
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Передбачається, що долар може почати активно відіграватися, оскільки в останній день торгів до полудня валюта піднялася до 27,1986 гривні за «вічнозелений».
Водночас російський рубль покаже майже що «мертву» динаміку: всього 3,8592 грн за десять російських рублів.
Як відомо, Смолій вирішив звільнитися у перших числах поточного місяця, після чого долар і євро різко накрутили. За 24 години американська валюта набрала 50 копійок, хоча весь попередній час була майже в стабільному положенні. Попри це, українці вирішили масово кинуться в банки, щоб позбавиться від гривні.
Економічні експерти, стрибок курсу був обумовлений тим, що Смолій пішов у відставку з-за політичного тиску. На курс серйозно вплинули нерезиденти, які почали позбавлятися від гривні й скуповувати долари, в результаті чого НБУ довелося продати з резервів близько 200 млн доларів.
Нагадаємо, що Шмигаль зробив важливу заяву з приводу гривні, "вже у 20-х числах...".
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