Гривня давно не була в такому ударі

Курс валют в Україні 6 липня отримає найпотужніший удар від гривні, долар і євро відкине назад відразу на ряд позицій

Про це повідомляє Politeka.

Так, всього за вихідні стодоларова купюра втратила 0,85 гривні. А євро пішов ще далі: купюра сто банкнотна купюра впала на 15,25 гривні.

Національний регулятор на сьогодні встановив наступний курс валют:

Сто доларів – 2717,16 гривні

Сто євро – 3050,69 гривні

Передбачається, що долар може почати активно відіграватися, оскільки в останній день торгів до полудня валюта піднялася до 27,1986 гривні за «вічнозелений».

Водночас російський рубль покаже майже що «мертву» динаміку: всього 3,8592 грн за десять російських рублів.

До цього ми наводили слова експертів про те, як після відставки глави НБУ Якова Смолія зміниться український курс валют.

Як відомо, Смолій вирішив звільнитися у перших числах поточного місяця, після чого долар і євро різко накрутили. За 24 години американська валюта набрала 50 копійок, хоча весь попередній час була майже в стабільному положенні. Попри це, українці вирішили масово кинуться в банки, щоб позбавиться від гривні.

Економічні експерти, стрибок курсу був обумовлений тим, що Смолій пішов у відставку з-за політичного тиску. На курс серйозно вплинули нерезиденти, які почали позбавлятися від гривні й скуповувати долари, в результаті чого НБУ довелося продати з резервів близько 200 млн доларів.

Нагадаємо, що Шмигаль зробив важливу заяву з приводу гривні, "вже у 20-х числах...".

Як повідомляла Politeka, НБУ різко змінив курс валют, що буде з доларом після вихідних: українцям дали новий прогноз.

Також Politeka писала, що українцям тричі перерахують зарплату, з'явилося термінову заяву Кабміну: хто отримає гроші.