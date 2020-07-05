Эксперты рассказали, чего ожидать от курса валют после отставки главы НБУ Якова Смолия

В первых числах июля, когда Яков Смолий заявил о своей отставке, курс валют резко пошел вверх. Всего за день доллар подорожал на 50 копеек, хотя до этого курс долгое время был достаточно стабильным. Многие украинцы сразу же бросились скупать валюту, хоть курс и стал менее выгодным для покупки.

Как рассказали «Сегодня» экономические эксперты, скачок курса был обусловлен тем, что Смолий ушел в отставку из-за политического давления. На курс серьезно повлияли нерезиденты, которые начали избавляться от гривны и скупать доллары, в результате чего НБУ пришлось продать из резервов около 200 млн долларов.

«Действия регулятора сбили панику, но позволили зарубежным финансовым спекулянтам вывести доллары по достаточно выгодному курсу, что нанесло ущерб Украине», - рассказал экономист Олег Пендзин.

В ближайшее время, по мнению экономистов, курс будет находиться в пределах 26,8-27,5 гривен за доллар. В дальнейшем все будет зависеть от ситуации и нового руководителя НБУ. Пока там работает старая команда, курс будет держаться в рамках. Эксперты уверены, что паника, связанная с отставкой Смолия, очень быстро уляжется.

По мнению экспертов, сейчас продавать доллары выгодно тем, кто покупал их зимой при курсе 24,5 гривен. Однако тем, кто покупал валюту весной, сейчас нет смысла от нее избавляться. В целом аналитики советуют не торопиться с продажей «зеленых», прогнозируя постепенное обесценивание гривны до 28 гривен за доллар.

А вот покупать валюту сейчас есть смысл. Пока доллар стоит меньше 27 гривен, это будет выгодным вложением сбережений.

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