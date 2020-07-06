Погода в Україні 6 липня розставить все по своїх місцях, грозові хмари знову накриють «улюблені» регіони

Як повідомляє Politeka, сьогодні на сході України буде сонячно і без опадів. Це буде сприяти тому, що повітря розжаритися до 30-34 градусів за Цельсієм. Вночі ж буде свіжо: від 17 до 19 тепла.

Центральним регіонам також не варто очікувати якихось опадів. На зміну їм прийде яскраве сонце і 31-37 градусів зі знаком «плюс». А от вночі в Укргідрометцентрі прогнозують від 16 до 21 тепла.

На півдні України буде ще спекотніше – від 33 до 38 градусів, вдень від 19 до 24 за Цельсієм вночі. На вулиці буде неймовірно пекуче сонце, дощів не передбачається.

Українцям на сході також варто очікувати нестерпних 35-38 градусів спеки, яка аж ніяк не супроводжуватиметься дощем або чим-небудь. Максимум – локальна хмарність. Вночі стовпчик термометра опуститься до 17-23 за Цельсієм.

А ось де сьогодні будуть часткові дощі з грозами, так це західні регіони. Стороною обійде лише Тернопільську, Рівненську та Чернівецьку області. Однак, попри тотальну негоду, яка вже ніби «прижилася» тут, повітря прогріється до 29-32 градусів зі знаком «плюс». Вночі ж сильно похолодає: від 15 до 18 градусів.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що в Києві та Київській області сьогодні буде тепло і без дощів. На вулиці в денний час доби очікується від 30 до 34 тепла. Вночі ж показник буде в районі 15-19 градусів.

Синоптики також попереджають українців, що у східних, південних, а також низці областей (Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської) сьогодні буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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