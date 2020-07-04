Погода в Украине 4 июля задаст жару ряду регионов, часть областей накроют дожди с грозами

Как сообщает Politeka со ссылкой на Украинский гидрометцентр, западные регионы накроют дожди с грозами, из-за чего температура в регионе будет в районе 23-26 градусов выше нуля. Ночью похолодает до 16-18 тепла.

На севере Украины будет также дождливо: днем ожидается от 24 до 31 градусов выше нуля. Ночью похолодает до 18-21 со знаком «плюс».

В центральных регионах дожди пройдут лишь в Винницкой области. Несмотря на это, воздух днем будет в районе 30-35 градусов жары. Ночью же похолодает до 18-21 по Цельсию.

Украинцам на юге страны стоит ожидать невероятной жары: столбик термометра прогреется до 33-38 градусов тепла. А ночью воздух остынет до 20-22 градусов тепла со знаком «плюс».

Похожей ситуация будет и на востоке Украины. Столбик термометра днем прогреется до 33-36 по Цельсию, а ночью около 18-22 градусов. Осадков не предвидится.

Синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют, что в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Херсонских областях будет повышенный пожарный уровень пожарной опасности.

В Киеве и области синоптики прогнозируют дожди с грозами и дневные 27-32 градуса со знаком «плюс». Ночью похолодает до 18-20 градусов тепла.

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