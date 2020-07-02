Синоптик Наталка Диденко раскрыла, какая погода ждет украинцев в ближайшее время

В пятницу, 3 июля, во второй половине дня в западных и северных областях Украины ожидаются грозы, грады, смерчи и сильные ливни, передает Politeka.net. Уточняется, что грады будут с локальными смерчами.

Непогода пройдется по некоторым украинским областям в линии восхождения, в которой как раз и возникают опасные метеоявления.

На остальной территории страны будет преобладать сухая погода, только возможны дожди ​​на Харьковщине и Сумщине.

Синоптик предупреждает о жаре на другой территории и советует людям находиться в тени, надевать кепки и панамки, а также становиться под вентиляторы, кондиционеры и так далее.

"У кого есть проблемы с сердцем или с артериальным давлением и есть возможность просто поваляться дома на диване - лучше поваляйтесь", - посоветовала Диденко.

Так, синоптик обещает температуру от 29 до 34 градусов тепла, на юге, и востоке до 36 градусов с отметкой "+".

В западных областях - от +23 до +28 градусов.

Ветер в Украине - южный и юго-восточный, небольшой или умеренный.

А Киеве 3 июля ожидается жара без осадков с локальным грозовым дождем. Днем температура воздуха будет +32 градуса.

Небольшое ослабление жары прогнозируется в выходные.

Только 8-9 июля воздух в Киеве станет ощутимо свежее.

Напомним, в Укргидрометцентре заявили, что температура в июле в этого года будет выше на 1-2 градуса, чем средние многолетние значения прошлых годов.

Синоптики уверяют, что второй месяц лета - самый теплый в году с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями и жаркими засушливыми периодами.

Напомним, стихия накрыла, город ушел под воду: кадры последствий появились в сети.

Как сообщала Politeka, названы самые опасные дни в июле, как украинцам спастись от удара.

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