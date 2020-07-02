Синоптик Наталка Диденко раскрыла, какая погода ждет украинцев в ближайшее время
В пятницу, 3 июля, во второй половине дня в западных и северных областях Украины ожидаются грозы, грады, смерчи и сильные ливни, передает Politeka.net. Уточняется, что грады будут с локальными смерчами.
Непогода пройдется по некоторым украинским областям в линии восхождения, в которой как раз и возникают опасные метеоявления.
На остальной территории страны будет преобладать сухая погода, только возможны дожди на Харьковщине и Сумщине.
Синоптик предупреждает о жаре на другой территории и советует людям находиться в тени, надевать кепки и панамки, а также становиться под вентиляторы, кондиционеры и так далее.
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"У кого есть проблемы с сердцем или с артериальным давлением и есть возможность просто поваляться дома на диване - лучше поваляйтесь", - посоветовала Диденко.
Так, синоптик обещает температуру от 29 до 34 градусов тепла, на юге, и востоке до 36 градусов с отметкой "+".
В западных областях - от +23 до +28 градусов.
Ветер в Украине - южный и юго-восточный, небольшой или умеренный.
А Киеве 3 июля ожидается жара без осадков с локальным грозовым дождем. Днем температура воздуха будет +32 градуса.
Небольшое ослабление жары прогнозируется в выходные.
Только 8-9 июля воздух в Киеве станет ощутимо свежее.
Напомним, в Укргидрометцентре заявили, что температура в июле в этого года будет выше на 1-2 градуса, чем средние многолетние значения прошлых годов.
Синоптики уверяют, что второй месяц лета - самый теплый в году с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями и жаркими засушливыми периодами.
Напомним, стихия накрыла, город ушел под воду: кадры последствий появились в сети.
Как сообщала Politeka, названы самые опасные дни в июле, как украинцам спастись от удара.
Также Politeka писала, что погода устроит медленное испытание гипертоникам: прогноз на неделю.