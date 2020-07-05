Модель Демі Роуз також відома як британська Кардашьян, показала ідеальні вигини в модній чорній білизні

Модель щодня ділиться новими фото, розповідає про свої будні і також займатися собою в перерві між зйомками. Славу Демі отримала завдяки своїм формам і видатній зовнішності. При цьому дівчина вже встигла співпрацювати з брендами купальників і білизни, повідомляє Politeka.net.

В цей раз пишнотіла красуня показала в чорному білизна свої достоїнства, лежачі в тіні під навісом на піску. Позуючи на узбережжі, вона виглядала дуже яскраво й гаряче одночасно, виставляючи напоказ сідниці.

«Повинні ви дражнити нас своєю красою. Як я можу зробити будь-яку роботу, якщо тут ваше фото підкорює», «Flexing😍😍», «Вау, Демі, ти дуже гаряча леді», «Ти дуже зухвала і дивовижна», «Твоя білизна для красивої та молодої фігури», «Я люблю тебе, Б. Б. Ммммуааа 😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️💗💗💗❣️❣️❣️❣️», «Демі Роуз не справжня», «Екзотична краса», - написали шанувальники.

Як відомо, не так давно Демі вдалося «відзначитися». Після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що репер Tyga і Кайди Дженнер розлучилися, колишня пасія репера Демі Роуз не стала зволікати. Модель відразу ж опублікувала у своєму Instagram знімки в бікіні, нагадавши всім одну з сестер Кардашьян, і завдяки цьому набравши ще більшу кількість шанувальників.

Після цього дівчину часто з ними порівнюють і цей раз не став винятком:

«Ти просто неймовірна красуня❤️❤️❤️», «Я хочу виглядати так», «Соковитіше Кайлі, вау🔥🔥🔥», «Хороший постріл, просто бомбическая дамочка 😍😍😍😍», «Боже, ти зводиш з розуму, така модна🔥🔥🔥🔥😍», «Мені дуже подобається, як Кайлі😍❤️», «Чудова дорога .. 💓», «Брю, хто це виглядає, вона схожа на Кардашьян», «Ти дуже гаряча малятко».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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