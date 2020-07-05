До чого слід підготуватися українцям

Нарівні з високою температурою деякі області заллє дощами

Про це попередила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

За її словами, погода на початок тижня обумовлена тим, що антициклони Xabl і Winfried не зможуть зустрітися в повній мірі через атмосферний фронт.

Діденко зазначила, що значна частина території України в понеділок, 6 липня, буде перебувати під владою антициклонічної погоди - тобто буде сухо і сонячно.

Разом з тим у західній частині України пройдуть короткочасні грозові дощі. Імовірно, після обіду локальні опади заллють територію вздовж смуги від Сумської - Харківської області через Черкаську до південних регіонів (крім Запоріжжя).

Незважаючи на це, українців продовжить мучити пекельна спека. Стовпчики термометрів максимально підвищаться до +30-35 градусів. На півдні, сході та у центральній частині - до 39 тепла.

У західних областях протягом дня температура буде трохи нижчою - прогріється до 25-30 градусів.

Для Києва понеділок буде сухим та сонячним з температурою повітря 30-32 зі знаком плюс.

Діденко заглянула дещо вперед: 7 липня синоптик прогнозує столиці грози, а місцями сильні зливи та шквали.

Довгоочікуване похолодання прийде в Київ 8 липня, температура повітря може обвалитися до +19-20 градусів.

"Різка зміна погоди! На Півдні, Сході та в Центрі України сильна спека послабшає протягом 9-10 липня", - заявила Діденко.

Раніше ми повідомляли, в ДСНС попереджали українців про стихійне метеорологічне явище: вдень 5-7 липня очікується надзвичайна спека 40-42 градуси.

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