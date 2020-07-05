Наравне с высокой температурой некоторые области зальет дождями
Об этом предупредила народный синоптик Наталья Диденко на своей страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.
По ее словам, погода на начало недели обусловлена тем, что антициклоны Xabl и Winfried не смогут встретиться в полной мере из-за атмосферного фронта.
Диденко отметила, что значительная часть территории Украины в понедельник, 6 июля, будет находиться под властью антициклонической погоды - то есть будет сухо и солнечно.
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Вместе с тем в западной части Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. Предположительно, после обеда локальные осадки зальют территорию вдоль полосы от Сумской - Харьковской области через Черкасскую до южных регионов (кроме Запорожье).
Несмотря на это, украинцев продолжит мучить адская жара. Столбики термометров максимально повысятся до +30-35 градусов. На юге, востоке и в центральной части - будет до 39 тепла.
В западных областях в течение дня температура будет несколько ниже - прогреется до 25-30 градусов.
Для Киева понедельник будет сухим и солнечным с температурой воздуха 30-32 со знаком плюс.
Диденко заглянула несколько вперед: 7 июля синоптик прогнозирует столице грозы, а местами сильные ливни и шквалы.
Долгожданное похолодание придет в Киев 8 июля, температура воздуха может обвалиться до +19-20 градусов.
"Резкое изменение погоды! На Юге, Востоке и в Центре Украины сильная жара ослабеет в течение 9-10 июля", - заявила Диденко.
Ранее мы сообщали, в ГСЧС предупреждали украинцев о стихийном метеорологическом явлении: днем 5-7 июля ожидается чрезвычайная жара 40-42 градуса.
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Как сообщала Politeka, погода покажет дождливый характер: каким областям достанется больше всего, новый прогноз.
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