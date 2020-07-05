Незважаючи на пристойний вік зірка 90-х українського походження Тетяна Овсієнко має намір стати матір'ю вдруге

53-річна артистка розповіла, що вирішила усиновити дитину – дівчинку, з якою познайомилася під час візиту в дитячий будинок. Жінка має намір докласти всі зусилля, щоб зробити життя дитини з інтернату щасливим.

Про це пише видання "Собеседник".

Зараз Тетяна Овсієнко щаслива у стосунках з бізнесменом Олександром Меркуловим. Співачка зазначила, що разом зі своїм чоловіком бізнесменом вони мріють, щоб в їхньому будинку знову залунав дитячий сміх, однак народити малюка природним шляхом Овсієнко не зможе через вік.

Для Овсієнко ця дитина стане другою – у 1999 році вона всиновила хлопчика з вродженим пороком серця. Без операції він міг би померти, але Тетяна оплатила повністю дороге лікування. Артистка вже стала бабусею, оскільки у її прийомного сина Ігоря в 2015 році народився син.

Нагадаємо, свого першого сина співачка називає головним подарунком у житті. Спершу, коли Тетяна під час гастролей відвідувала дитячі будинки, вона не замислювалася про те, щоб взяти дитину з притулку. Проте хлопчик Ігор, який сидів у кутку в ігровій кімнаті, буквально розтопив її серце, після чого вона повідомила про рішення усиновити дитину чоловікові.



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