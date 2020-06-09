Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка днями відсвяткувала 45 років, нарешті розповіла таємницю імені своєї дочки

Зірка дала своїй 14-річній першій рідній дочці, народженої від актора Бреда Пітта, незвичне ім'я Шайло. Лише нещодавно в Vanity Fair знаменитість розкрила, чому так назвала дочку.

Виявилося, ім'я не було випадковим, а за ним ховалася драматична історія.

Зірка довго не мізкувала над тим, як назвати доньку і вже під час вагітності знала про це. Як виявилося, так планували назвати старшу, ненароджену сестру Джолі.

У матері актриси, Маршелін Бертран, стався викидень на пізньому терміні, а жінка вже встигла придумати ім'я для дочки.

Анджеліна знала цю історію з малих років, і їй завжди подобалося ім'я. Ще до народження дитини, зірка бронювала готелі, приховуючи свою особистість і тому називалася Шайло.

Варто відзначити, що Шайло з'явилася на світ, коли в родині вже було двоє усиновлених дітей, а після її народження сімейство поповнилося ще трьома дітьми — усиновленим хлопчиком, і близнюками, народженими самою Анджеліною.

За інформацією ЗМІ, Шайло змінює стать.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі під час карантину вирішила відзначати свій ювілей у колі дітей, не запрошуючи нікого "чужого".

Тим більше, що в на свято Джолі зібралися всі без винятку її діти, і навіть старший прийомний син Меддокс, який їхав у Південну Корею на навчання.

Раніше повідомлялося, що зараз ходять чутки про роман Бреда Пітта з 31-річною актрисою Алією Шокат. Джолі проти спілкування Шайло з Алією і наполягає перервати спілкування дитини з нею.

Крім того, Джолі зажадала припинити спілкування Шайло з колишньою дружиною актора, Дженніфер Еністон.

Нагадаємо, що Джолі на межі, зірка розкрила справжню причину розлучення з Піттом: "Випивав і...".

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