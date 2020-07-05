Несмотря на приличный возраст звезда 90-х украинского происхождения Татьяна Овсиенко намеревается стать матерью во второй раз

53-летняя артистка рассказала, что решила усыновить ребенка – девочку, с которой познакомилась во время визита в детский дом. Женщина намерена приложить все усилия, чтобы сделать жизнь ребенка из интерната счастливой.

Об этом пишет издание "Собеседник".

Сейчас Татьяна Овсиенко счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Меркуловым. Певица отметила, что вместе со своим мужем бизнесменом они мечтают, чтобы в их доме снова зазвучал детский смех, однако родить малыша естественным путем Овсиенко не сможет из-за возраста.

Для Овсиенко этот ребенок станет вторым – в 1999 году она усыновила мальчика с врожденным пороком сердца. Без операции он мог бы умереть, но Татьяна оплатила полностью дорогостоящее лечение. Артистка уже стала бабушкой, поскольку у ее приемного сына Игоря в 2015 году родился сын.

Напомним, своего первого сына певица называет главным подарком в жизни. Сперва, когда Татьяна во время гастролей посещала детские дома, она и не задумывалась о том, чтобы взять ребенка из приюта. Однако мальчик Игорь, сидящий в углу в игровой комнате, буквально растопил ее сердце, после чего она сообщила о решении усыновить ребенка мужу.



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