В мережі пропонують придбати фальшиві відповіді на ЗНО-2020

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, передає Politeka.net. Співробітникам центру стало відомо про те, що в мережі орудують шахраї, які за гроші пропонують випускникам придбати зошити для здачі іспитів з нібито правильними відповідями.

Шахраї дуже добре підготовлені, так як не просто пропонують відповіді, але і подають усе так, як ніби відповіді продаються центром офіційно. Покупцеві на пошту приходить лист з нібито офіційного скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Крім цього, вони використовують офіційний логотип Центру. Відзначається, що спритники щоразу придумують різні схеми для обману випускників, які шукають легких шляхів.

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У Центрі в черговий раз підкреслили, що витік тестів неможлива, так як при їх друку працює потужна система захисту. Тести складають і друкуються в умовах суворої конфіденційності.

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В Українському центрі оцінювання якості освіти підкреслили, що не несуть відповідальності за зміст матеріалів, куплених в інтернеті. Відзначається, що вони ніяк не можуть бути пов'язані з цими тестами. Вони закликали абітурієнтів читати всю інформацію про ЗНО-2020 на офіційних порталах відомства.

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