Колишній заступник міністра освіти Єгор Стадний оцінив можливе скасування ЗНО

Свій коментар колишній чиновник дав в інтерв'ю "Новому времени".



За його словами, можливе скасування зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на заочну форму або зниження ваги ЗНО в цілому при вступі негативно вплине на майбутні кадри.

Стадний впевнений, що виконуючий обов'язки міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет помиляється, вважаючи, що конкурс не потрібен при відсутності конкуренції.

"Буває, що при вступі, особливо на інженерних спеціальностях або на атомній енергетиці, наприклад, більше бюджетних місць, ніж абітурієнтів. Або ліцензійні обсяги на контракт захмарні в кожному університеті, тому що це данина ще 2005−2007 років. Шкарлет прямо заявляє, що якщо немає конкуренції, конкурс не потрібен", – зазначив колишній заступник міністра.

У приклад він навів галузь атомної енергетики:

"Уявіть собі, на атомній енергетиці вчиться людина, що володіє фізикою на рівні сьомого класу. Що це означає для інших студентів і взагалі для країни? Багато першокурсники будуть плювати в стелю", – додав він.

Раніше стало відомо, що українцям задумали полегшити вступ до ВНЗ, знизивши поріг проходження ЗНО нижче 21 бала.

Заступник Директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила, що багатьом абітурієнтам в 2020 році було складно вчитися і готуватися з-за епідемії. Остаточне рішення обіцяють ухвалити до того, як діти отримають офіційні результати.

Нагадаємо, що Міносвіти оприлюднило остаточний вердикт по ЗНО-2020, що потрібно знати випускникам.

Як повідомляла Politeka, у Міносвіти розкрили, кому не треба готуватися до ЗНО, "в цьому році необов'язково...".

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