Експерти розповіли, чого чекати від курсу валют після відставки глави НБУ Якова Смолія

В перших числах липня, коли Яків Смолій заявив про свою відставку, курс валют різко пішов вгору. Всього за день долар подорожчав на 50 копійок, хоча до цього курс довгий час був досить стабільним. Багато українців відразу ж кинулися скуповувати валюту, хоч курс і став менш вигідним для покупки.

Як розповіли «Сьогодні» економічні експерти, стрибок курсу був обумовлений тим, що Смолій пішов у відставку через політичний тиск. На курс серйозно вплинули нерезиденти, які почали позбавлятися від гривні і скуповувати долари, в результаті чого НБУ довелося продати з резервів близько 200 млн доларів.

«Дії регулятора збили паніку, але дозволили зарубіжним фінансовим спекулянтам вивести долари за досить вигідним курсом, що завдало шкоди Україні», - розповів економіст Олег Пендзин.

Найближчим часом, на думку економістів, курс буде перебувати в межах 26,8-27,5 гривень за долар. Надалі все залежатиме від ситуації і нового керівника НБУ. Поки там працює стара команда, курс буде триматися в рамках. Експерти впевнені, що паніка, пов'язана з відставкою Смолія, дуже швидко вляжеться.

На думку експертів, зараз продавати долари вигідно тим, хто купував їх взимку при курсі 24,5 гривень. Однак тим, хто купував валюту навесні, зараз немає сенсу від неї позбавлятися. В цілому аналітики радять не поспішати з продажем «зелених», прогнозуючи поступове знецінення гривні до 28 гривень за долар.

А от купувати валюту зараз є сенс. Поки долар коштує менше 27 гривень, це буде вигідним вкладенням заощаджень.

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