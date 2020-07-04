Українські чиновники попередили про плани підвищити рівень мінімальної зарплати вже в цьому році

Про це повідомляє Politeka з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Facebook.

Так, з першого вересня планується підвищити мінімальну зарплату до п'яти тисяч гривень. Доплата складе 277 грн.

З першого січня наступного року мінімальну зарплату підвищать відразу на тисячу гривень, до шести тисяч. А от з першого дня літа наступного року – ще на півтисячі, до шести з половиною тисяч гривень.

Дані дії, вважає чиновник, повинні нібито «стимулювати споживчий попит на українську продукцію». Передбачається, що дані дії ніяк не позначаться на рівні інфляції або безробіття.

До цього ми писали про те, що у Мінфіні розповіли, якою буде економічна ситуація в Україні після відставки Якова Смолія з посади голови НБУ.

Про це глава Мінфіну Сергій Марченко розповів в ефірі програми "Право на владу". На думку глави фінансового відомства, зміна голови НБУ ніяк не позначиться на українцях і економічної ситуації в країні в цілому. Крім цього, відставка не зможе вплинути на курс долара.

Наголошується, що коливання курсу і знецінення української гривні, які спостерігалися в обмінниках після того, як Смолій подав заяву про відставку, лише тимчасове явище. На цей час немає об'єктивних причин для того, щоб курс стрімко пішов угору. Зміна керівництва НБУ не повинна розхитати ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що додаткові виплати схвалені, у Кабміні уточнили, кому чекати грошей: "Понад 45 мільярдів...".

Як повідомляла Politeka, Смолія відправили у відставку, скандальні деталі: що буде з пенсіями, зарплатами й курсом долара.

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