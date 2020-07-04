Модель Демі Роуз також відома як британська Кардашьян, підкорила пляжним образом - дівчина залишилася без білизни

В цей раз дівчина підкорила природним виглядом, позуючи на узбережжі зовсім без білизни. Зірка буквально підірвала соціальну мережа Instagram, поставши в природному вигляді: без макіяжу, фотошопу і будь-яких прикрас, повідомляє Politeka.net.

Так, модель позувала на узбережжі зовсім без одягу і збентеження виблискуючи своїми головними достоїнствами. Настільки інтимний кадр не залишив байдужими шанувальників:

«Ідеальна жінка без білизни🔥», «гаряча кішечка😍😍🔥🔥🔥🔥», «Я хотів би бути в Африці з моєю прекрасною дівчиною мрії, ти просто космос😍😍😘😘❤️❤️», «Так і хочеться помити красуню👅👅👅👅❤️», «Please більше не треба», «Прекрасний вид», «Все в порядку, що у вас є все, що потрібно, щоб вони не могли радувати вас», «Мені подобається русалка ...», « Ви прекрасні, Демі. ❤», «Ви прекрасні!», «Вбивча поза😍❤️», «Гарна 😍», - написали користувачі.

Як відомо, не так давно Демі вдалося «відзначитися». Після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що репер Tyga і Кайди Дженнер розлучилися, колишня пасія репера Демі Роуз не стала зволікати. Модель відразу ж опублікувала у своєму Instagram знімки в бікіні, нагадавши всім одну з сестер Кардашьян, і завдяки цьому набравши ще більшу кількість шанувальників.

Після цього дівчину часто з ними порівнюють і цей раз не став винятком:

«Ти просто неймовірна красуня❤️❤️❤️», «Я хочу виглядати так», «Соковитіше Кайлі, вау🔥🔥🔥», «Хороший постріл, просто бомбическая дамочка 😍😍😍😍», «Боже, ти зводиш з розуму, така модна🔥🔥🔥🔥😍», «Мені дуже подобається, як Кайлі😍❤️», «Чудова дорога .. 💓», «Брю, хто це виглядає, вона схожа на Кардашьян», «Ти дуже гаряча малятко».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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