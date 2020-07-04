Колишня учасниця групи Nikita, а зараз популярна Dj Анастасія Кумейко похвалилася ідеальною розтяжкою

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram колишня колега Даші Астаф'євої по групі поділилася знімком зі спортзалу, передає Politeka.net.

У кадрі Анастасія лежить на животі на килимку, розвівши ноги в сторони і поклавши голову на руки. Стильний спортивний комбінезон щільно облягає фігуру артистки, підкреслюючи пружні сідниці і красиві м'язи спини.

«Заходжу у вихідні з розмахом 👌🏼», – підписала знімок Кумейко.

Зазначимо, що фото наводить на думки про те, скільки праці було витрачено на досягнення такого результату. Більш того, на відміну від тих же шпагатів і розтяжок російської балерини Анастасії Волочкової, ця вправа у виконанні української зірки абсолютно не викликає негативних емоцій. Так що в плані сприйняття шпагату Волочкової до Кумейко далеко.

«Спробував так годину назад. Досі встати не можу», «Серйозний розмах)», «Красава, ось так даються красиві фігури🔥😍❤️❤️😍🔥👏👏», « З вами добре дружити. Ви можете добре всім займати місце)))», «Ідеальна🐾🖤», – відреагували в коментарях.

Раніше ми писали про те, що Анастасія часто публікує знімки з демонстрацією спортивних досягнень. Так, на одному з фото красуня стоїть в планці на одних руках. Кумейко зібрала волосся в хвіст, а сама була тільки в чорному обтягуючому боді. На фото можна легко оцінити підтягнуту п'яту точку Анастасії, яка без ніяковіння її продемонструвала, що зробило фото ще і спекотним.

«Доброго ранку», - підписала фото дівчина.

Нагадаємо, фігуриста екс-Nikita показала пікантну вправу для сідниць.

А ще Politeka писала, що ефектна екс-Nikita показала жаркі заняття спортом на даху.

Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita стала на голову і ледь не впустила пишний бюст з безсоромної маєчки.