Бывшая участница группы Nikita, а сейчас популярная Dj Анастасия Кумейко похвасталась идеальной растяжкой

На своей странице в социальной сети Инстаграм бывшая коллега Даши Астафьевой по группе поделилась снимком из спортзала, передает Politeka.net.

В кадре Анастасия лежит на животе на коврике, разведя ноги в стороны и положив голову на руки. Стильный спортивный комбинезон плотно облегает фигуру артистки, подчеркивая упругие ягодицы и красивые мышцы спины.

«Захожу в выходные с размахом 👌🏼», – подписала снимок Кумейко.

Отметим, что фото наводит на мысли о том, сколько труда было потрачено на достижение такого результата. Более того, в отличие от тех же шпагатов и растяжек российской балерины Анастасии Волочковой, это упражнение в исполнении украинской звезды совершенно не вызывает негативных эмоций. Так что в плане восприятия шпагата Волочковой до Кумейко далеко.

«Попробовал так час назад. До сих пор встать не могу», «Серьезный размах)», «Красава, вот так даются красивые фигуры🔥😍❤️❤️😍🔥👏👏», «С вами хорошо дружить. Вы хорошо можете всем место занимать)))», «Идеальная🐾🖤», – отреагировали в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Анастасия часто публикует снимки с демонстрацией спортивных достижений. Так, на одном из фото красотка стоит в планке на одних руках. Кумейко собрала волосы в хвост, а сама была только в черном обтягивающем боди. На фото можно легко оценить подтянутую пятую точку Анастасии, которая без смущений ее продемонстрировала, что сделало фото еще и жарким.

«Доброе утро», - подписала фото девушка.

Напомним, фигуристая экс-Nikita показала пикантное упражнение для ягодиц.

А еще Politeka писала, что эффектная экс-Nikita показала жаркие занятия спортом на крыше.

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita встала на голову и едва не выронила пышный бюст из бесстыжей маечки.