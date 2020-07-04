Бывшая участница группы Nikita, а сейчас популярная Dj Анастасия Кумейко похвасталась идеальной растяжкой
На своей странице в социальной сети Инстаграм бывшая коллега Даши Астафьевой по группе поделилась снимком из спортзала, передает Politeka.net.
В кадре Анастасия лежит на животе на коврике, разведя ноги в стороны и положив голову на руки. Стильный спортивный комбинезон плотно облегает фигуру артистки, подчеркивая упругие ягодицы и красивые мышцы спины.
«Захожу в выходные с размахом 👌🏼», – подписала снимок Кумейко.
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Отметим, что фото наводит на мысли о том, сколько труда было потрачено на достижение такого результата. Более того, в отличие от тех же шпагатов и растяжек российской балерины Анастасии Волочковой, это упражнение в исполнении украинской звезды совершенно не вызывает негативных эмоций. Так что в плане восприятия шпагата Волочковой до Кумейко далеко.
«Попробовал так час назад. До сих пор встать не могу», «Серьезный размах)», «Красава, вот так даются красивые фигуры🔥😍❤️❤️😍🔥👏👏», «С вами хорошо дружить. Вы хорошо можете всем место занимать)))», «Идеальная🐾🖤», – отреагировали в комментариях.
Ранее мы писали о том, что Анастасия часто публикует снимки с демонстрацией спортивных достижений. Так, на одном из фото красотка стоит в планке на одних руках. Кумейко собрала волосы в хвост, а сама была только в черном обтягивающем боди. На фото можно легко оценить подтянутую пятую точку Анастасии, которая без смущений ее продемонстрировала, что сделало фото еще и жарким.
«Доброе утро», - подписала фото девушка.
Напомним, фигуристая экс-Nikita показала пикантное упражнение для ягодиц.
А еще Politeka писала, что эффектная экс-Nikita показала жаркие занятия спортом на крыше.
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita встала на голову и едва не выронила пышный бюст из бесстыжей маечки.