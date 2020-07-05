Погода в Україні 5 липня задере носа і покаже майже десятку областей свій хитрий характер

Як повідомляє Politeka, західні регіони нарешті «просушить» після тривалих дощів з грозами. Попри це, повітря залишиться в районі 25-29 градусів за Цельсієм. А в нічний час доби буде ще свіже: від 13 до 17 зі знаком «плюс».

На півночі країни синоптики з Гідрометцентру прогнозують опади з грозами. Їх будуть супроводжувати денні 27-30 градусів спеки, які вночі змінять 16-21 за Цельсієм.

У центрі України очікуються дощі з грозами будуть супроводжуватися ще більшою спекою: повітря розжаритися до 27-37 градусів спеки. Вночі ж температура різко впаде до 16-21 тепла.

А ось на півдні України дощі з грозами пройдуть лише в Одеській області. Попри це, повітря прогріється досить сильно: 34-39 градусів тепла вдень і 20-24 тепла спеки в нічний час доби.

На сході сьогодні буде сонячно, хоча можлива хмарність. Вдень повітря прогріється до 34-37 градусів тепла, а вдень охолоне до 19-21 градуса спеки.

Крім того, синоптики також попереджають, що сьогодні в північних, частині центральних, а також в Одеській області та Карпатах будуть шквали 15-20 м/с, а також можливий град. А от у Полтавській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях навпаки – підвищений рівень пожежної небезпеки.

У Києві та області сьогодні, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, дощитиме. Стовпчик термометра вдень розжаритися до 28-31 градуси тепла, а вночі очікується від 18 до 21 вище нуля.

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