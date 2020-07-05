Погода в Украине 5 июля задерет нос и покажет почти десятку областей свой хитрый характер

Как сообщает Politeka, западные регионы наконец-то «просушит» после длительных дождей с грозами. Несмотря на это, воздух останется в районе 25-29 градусов по Цельсию. А в ночное время суток будет еще свежее: от 13 до 17 со знаком «плюс».

На севере страны синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют осадки с грозами. Их будут сопровождать дневные 27-30 градусов жары, которые ночью сменят 16-21 по Цельсию.

В центре Украины дожди с грозами будут сопровождаться еще большей жарой: воздух раскалиться до 27-37 градусов жары. Ночью же температура резко упадет до 16-21 тепла.

А вот на юге Украины дожди с грозами пройдут лишь в Одесской области. Несмотря на это, воздух прогреется достаточно сильно: 34-39 градусов тепла днем и 20-24 тепла жары в ночное время суток.

На востоке сегодня будет солнечно, хотя возможна облачность. Днем воздух прогреется до 34-37 градусов тепла, а днем остынет до 19-21 градуса жары.

Кроме того, синоптики также предупреждают, что сегодня в северных, части центральных, а также в Одесской области и Карпатах будут шквалы 15-20 м/с, а также возможен град. А вот в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях наоборот – повышенный уровень пожарной опасности.

В Киеве и области сегодня, согласно прогнозу Укргидрометцентра, будет дождливо. Столбик термометра днем раскалиться до 28-31 градуса тепла, а ночью ожидается от 18 до 21 выше нуля.

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Как сообщала Politeka, погода покажет дождливый характер: каким областям достанется больше всего, новый прогноз.

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