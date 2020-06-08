Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как отдыхает

На фото красавица позирует в белом платье с рисунками цветов, стоя без обуви на лужайке. В одной руке Маша держала маленький бокал, а во второй - огромный, в который влезет не одна бутылка вина. Ефросинина подняла их вверх и улыбалась на камеру. Благодаря этому фото получилось солнечным и нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не больше одного бокала", - написала Маша.

Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали несколько комментариев под публикацией:

"Крутотень", "Класс и хочу такой бокальчик и платье. Маша", "Ого, бокал", "Это ваза", "Такой маленький бокальчик. Пей, пей, пей до дна, мы нальем еще вина", "Шикарный вид", "Какой вместительный бокал", "Хорошенький такой бокальчик", "Красивая Маша, красивое платье!)", "Вот это бокальчик, по-серьезному", "А мне нравится новая причёска".

Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала себя после кардинальных перемен.

На первом фото красотка позирует в образе, который зритель привык видеть. У Ефросининой длинные ногти и волосы без челки. А вот на втором кадре Маша показала себя с челкой, которую обстригла. Новый образ получился довольно свежим и необычным.

Напомним, Ефросинина решила объяснить, почему крымчане поддержали Россию

А еще Politeka писала, что необыкновенная дочь Маши Ефросининой выросла и затмила маму

Также Politekka сообщала, что Ефросинина выдала скандальную правду о бесплодии и браке с Тимуром Хромаевым



